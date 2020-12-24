ضبط 123 علبة مشروبات كحول مسكرة في كربلاء واعتقال صاحبها

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المستقلة / علي النصر الله /.. افاد مصدر أمنى في شرطة كربلاء، اليوم الخميس، إن “مفارز القوات الامنية تمكنت من اعتقال شخص بتهمة بيع مشروبات الكحول المسكرة وضبط بحوزته 123 علبة مختلفة الاشكال.

وقال المصدر الامني في تصريح صحافي لــــ (المستقلة) إن “مفارز مكافحة اجرام الحي العسكري 7 كم غرب المدينة تمكنت من اعتقال المتهم بعد الشك داخل عجلته وبعد التحقق من هويته وتفيش العجلة عثر بداخلها على المشروبات الكحولية البالغة 123 علبة مختلفة النوع “.

وأوضح إن “المعتقل اعترف صراحة بجلب المشروبات الكحولية من احدى المحافظات لبيعها في كربلاء “.

وأضاف إن “المعتقل احيل الى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات القانونية بحقه “.

 

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