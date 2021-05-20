ضبط 100 شريحة اتصال غير اصولية في سوق الشيوخ

ضبط 100 شريحة اتصال غير اصولية في سوق الشيوخ

المستقلة/-حيدر حسين المشرف/..ضبطت مفارز الامن الوطني في قضاء سوق الشيوخ جنوبي محافظة ذي قار ، 100 شريحة اتصال غير اصولية .

وذكر بيان صادر عن مديرية شرطة المحافظة تلقت ( المستقلة ) نسخة منه ان ” مفارز الامن الوطني تمكنت من ضبط شخص بحوزته 100 شريحة من شركة اتصالات زين العراق غير مسجلة اصوليا ، يقوم ببيعها بعيدا عن انظار الاجهزة الامنية “.

ولفت الى ان ” الشرائح غير المسجلة تستخدم في ارتكاب الجرائم الالكترونية ، والاعمال الاجرامية ، والتهديد والتجاوز على المواطنين “.