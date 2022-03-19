ضبط وكر لتجارة المخدرات في ميسان بداخله 3 كيلو غرام من الكريستال

المستقلة/-علي قاسم الكعبي/..كشف جهاز الامن الوطني عن مداهمتها وكراً لتجارة المخدرات ويضبط بداخله (3) كيلو غرام من الكرستال في ميسان

وأشار الجهاز في بيان الى تنفيذ “عملية نوعية وجهد مشترك بين مفارز جهاز الأمن الوطني في محافظتي (ذي قار وميسان) مستندة على معلومات استخبارية وموافقات قضائية”.

وقال أن ذلك اسفر عن تمكن المفارز من إلقاء القبض على ثلاثة متهمين بعد مداهمة وكرهم في قضاء المجر الكبير وضبط بحوزتهم (3) كيلو غرام من مادة الكرستال المخدرة.

وأكد تدوين أقوالهم أصوليا و أحيلوا إلى الجهات المختصة لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم

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