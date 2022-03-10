ضبط وكراً لتهريب المشتقات النفطية في ميسان

المستقلة/-علي قاسم الكعبي /.. تمكنت قوة مشتركة من الفوج الثالث عشر ومركز شرطة نفط ميسان، من ضبط وكر لتهريب المشتقات النفطية والمتاجرة بها بصورة غير أصولية.

وقال بيان عن المديرية أن ذلك جاء بناءً على معلومات استخبارية من قبل مديرية استخبارات محافظة ميسان ومديرية استخبارات شرطة الطاقة وبإسناد من قبل قيادة عمليات ميسان.

وأشار الببيان الى ضبط خزانات تحتوي على منتوجات نفطية مخالفة وإلقاء القبض على صاحب الوكر وإيداعه بالتوقيف، وعرض الأوراق التحقيقية الخاصة بالمتهم والمضبوطات على قاضي التحقيق المختص وفق قانون تهريب النفط ومشتقاته رقم 41 لسنة 2008.

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