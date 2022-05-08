ضبط هدرٍ للمال العام في ميسان بقيمة 125 مليار دينار

المستقلة/-علي قاسم الكعبي/..أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة عن ضبط حالات هدرٍ للمال العام في مُحافظة ميسان، مُبيِّنةً أنَّ قيمة الهدر بلغت (125) مليار دينار.

و معرض استعراضها عمليَّة الضبط التي نفَّذها فريق عمل مكتب تحقيق ميسان الذي انتقل إلى ديوان المُحافظة ودائرة عقارات الدولة ومُديريَّات التسجيل العقاري والزراعة والموارد المائيَّة في المُحافظة، قالت دائرة التحقيقات في الهيئة تمَّ ضبط مخالفات في بيع عقارين عائدين للدولة بثمنٍ أقلَّ من (5%) من ثمنهما الحقيقي؛ ممَّا أدَّى إلى إلحاق غبنٍ فاحشٍ وهدرٍ في المال العام.

وأضافت الدائرة إنَّ القيمة التقديريَّة للعقارين تبلغ ما يقارب (130) مليار دينارٍ، وإنَّ الغبن الذي لحق بالمال العام جرَّاء بيع العقارين البالغة مساحتهما (55) دونم، العائدين إلى وزارة الماليَّة – دائرة عقارات الدولة يُقدَّرُ بــ (125,000,000,000) مليار  دينار، مُشيرةً إلى حدوث مُخالفة الإجراءات والقوانين الخاصَّة ببيع وإيجار أموال الدولة، فضلاً عن مُخالفاتٍ أخرى رافقت عمليَّـة تسجيلهما.

وأوضحت أنَّ الفريق قام بجمع المعلومات عن العقارين من الجهات التي انتقل إليها، وتصوير موقعهما وتحديدهما، كما قام بضبط أوليَّات الموضوع والمخاطبات والموافقات الخاصَّة بإجراءات البيع كافة.

وتمَّ تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ بالعمليَّة، التي نُفِّذَت وفقاً لمُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ، وعرضه على قاضي محكمة تحقيق ميسان المُختصَّة بنظر قضايا النزاهة؛ لاتخاذ الإجراءات القانونيَّـة المناسبة.

يذكر ان محافظ ميسان فاتح النزاهة الاتحادية بخصوص قطعين على نهر دجلة تم بيعها من قبل وزارة المالية وتسجيلها باسم احد التجار دون علم المحافظة.

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