ضبط منح قرض غير صحيح بقيمة 13 مليار دينار في كربلاء

المستقلة / علي النصر الله / .. أعلنت هيئة النزاهة ، عن ضبط منح قرضٍ لمشروعٍ استثماري في محافظة كربلاء، مبينة أن مبلغ القرض يصل إلى قرابة ثلاثة عشر مليار دينار ونصف المليار .

وقالت النزاهة في بيان وردت نسخة منه الى ( المستقلة ) مساء الثلاثاء، إن ” الهيئة تمكنت من ضبط أصل الإضبارة الخاصة بمنح قرضٍ لأحد المستثمرين في المصرف الزراعي في كربلاء على الرغم من رفض الإدارة العامة للمصرف قبول خطاب الضمان بقيمة (4) مليارات دينار، المقدم من قبل المستثمر من أحد المصارف”.

وأضاف البيان، إن “مبلغ القرض يصل إلى أكثر من (13 ) مليار دينار و 470 مليون دينار ، بغية إنشاء مشروع (معمل لإنتاج معجون الطماطة و مزارع الطماطة في بيوتٍ زجاجية دفيئة على أرضٍ تبلغ مساحتها ( 50 ) الف دونم مربع “.

وأوضح البيان إنه ” تم منح المقترض مبلغ القسط الأول البالغ ( 4 ) مليارات و 490 مليون دينار بناء على محضر كشف ميداني غير صحيح أقر بموجبه نسبة إنجاز تصل إلى (20%)”.