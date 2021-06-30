ضبط معاملة قرض في المصرف الصناعي كربلاء منح على تقرير وهمي

المستقلة / علي النصر الله / .. أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، عن ضبط معاملة قرض في المصرف الصناعي في كربلاء مشروع تصل كلفته قرابة مليار ونصف المليار دينار منح على تقرير وهمي .

وقالت الهيئة في بيان صحافي تلقت ( المستقلة ) نسخة منه اليوم الاربعاء، إن “فريق عمل مكتب تحقيق كربلاء تمكن من ضبط أصل معاملة قرض في المصرف الصناعي فرع كربلاء ، منح الى أحد المقترضين استنادا الى تقرير كفاءة وهمي “.

وأضافت تم “تنظيم محضر في العملية ، التي نفذت بموجب مذكرة قضائية وتحويلها الى قاضي التحقيق المختص بقضايا النزاهة “.