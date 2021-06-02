ضبط متهم في ميسان يؤخر معاملات المواطنين من اجل دفع رشى

المستقلة/علي قاسم الكعبي/..كشفت دائرة النزاهة الاتحادية عن ضبطها متمها يؤخر معاملات المواطنين في ميسان لإجبارهم على دفع رشى.

وقالت الهيئة في بيان إن  ملاكاتها تمنكت  من ضبط أحد المتهمين بابتزاز ومساومة المستفيدين من شبكة الحماية الاجتماعيَّة، مبينةً أنه يقوم بأخذ مبالغ من المواطنين؛ لتسيير معاملاتهم.

واكدت دائرة التحقيقات في الهيئة ان العملية نُفِّذَت بموجب مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ

واوضحت بان فريق عملٍ تابعٍ لمكتب تحقيق الهيئة في محافظة ميسان تمكن ، بعد التحري والتقصي والتدقيق الميداني عن معلوماتٍ تلقاها المكتب، من ضبط متهم يعمل موظفاً في دائرة الرعاية الاجتماعيَّة – قسم الحماية الاجتماعيَّة في المحافظة وفق أحكام المادة (٣٠٧) .

واشارت الى أنَّ عمليات التحري والمتابعة  والتقصي قادت إلى أن المتهم يقوم بتأخير معاملات المواطنين الخاصة بمستحقاتهم في شبكة الحماية الاجتماعيَّة وتعطيلها؛ بغية ابتزازهم وإجبارهم على دفع مبالغ ماليَّةٍ لإكمال معاملة الصرف الخاصة بهم،

ونوهت  إلى المتهم أقدم على الاحتفاظ بالمعاملات بداره وتبليغ بعض الموطنين والاتفاق معهم عبر هاتفه الشخصي، حيث تم ضبط المعاملات البالغ عددها (٨٤) معاملة.

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ضبط متهم في ميسان يؤخر معاملات المواطنين من اجل دفع رشى

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