ضبط مبتز فتاة بعدما كانت تلعب “البوبجي” ساومها بنشر صورها ومحادثاتها

المستقلة /… اعلنت مديرية الشرطة المجتمعية عن ضبط مبتز فتاة في بغداد بعدما كانت تشاطره اللعب عبر البوبجي، مبينة ان المبتز ساوم الفتاة بمبلغ 300 دولار.

وقالت المديرية في بيان له وتلقته (المستقلة)… اليوم الثلاثاء ان “الشرطة المجتمعية تمكنت من إيقاف عملية ابتزاز لفتاة من قبل شاب اختلفت معه في لعبة البوبجي، حيث اقدم على تهكير حسابها ومساومتها بنشر صورها الشخصية ومحادثاتها ما لم تسلمه مبلغ قدره ٣٠٠ دولار”.

واضافت ان “الشرطة المجتمعية من خلال الشعبة النسوية التابعة الى قسم الشرطة المجتمعية استطاعت من التوصل إلى المبتز ومواجهته بالأدلة التي تثبت تورطه بالابتزاز”، لافتة الى انه “اعترف بجريمته، واتخذت الإجراءات اللازمة بحقه”.

وتابعت ان “هذه العملية جاءت على خلفية ورود مناشدة لقسم الشرطة المجتمعية عبر خطها الساخن المجاني(٤٩٧) من قبل الفتاة، طالبة انقاذها من ابتزاز شاب هكر حسابها وسحب صورها الشخصية بسبب خلافها معه اثناء لعبة البوبجي”. (النهاية)