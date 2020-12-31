ضبط عجلة بداخلها لحوم غير مرخصة مغطاة بعلف حيواني شمالي كربلاء

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المستقلة / علي النصر الله /.. افاد مصدر امني في شرطة كربلاء، مساء الخميس ، إن “مفارز نقاط التفتيش ( السيطرات ) مدخل بغداد شمالي المحافظة تمكنت من ضبط عجلة نوع كيا حمل محملة بداخلها لحوم غير مرخصة من الصحة ولا يعرف مصدرها مغطاة بمادة العلف الحيواني واعتقال السائق “.

وقال المصدر الأمني في تصريح صحافي لــــ (المستقلة) إن “اللحوم غير المرخصة كان السائق يروم إدخالها الى كربلاء “.

وأشار الى إن “المعتقل أحيل الى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق السائق وإتلاف اللحوم التي وجدت داخل العجلة “.

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