ضبط سيارة محملة بالادوية في سيطرة الشعب شمال شرق بغداد

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المستقلة  / – اعلنت مديرية مكافحة المتفجرات، عن ضبط سيارة محملة بالادوية في سيطرة الشعب شمال شرق بغداد.

وقالت المديرية في بيان تلقت المستقلة نسخة منه اليوم  الخميس، انه “اثناء اجراء عملية الفحص في سيطرة الشعب بواسطة عجلة السونار( M60) تم وقوع الشك والاشتباه على احدى عجلات الحمل المارة بالسيطرة وذلك لوجود اختلاف بالكثافه، وبعد اجراء عملية التفتيش اليدوي تبين انها تحمل ادوية مهربة داخلة بدون موافقات وزارة الصحة”.

واشارت الى ان “السيارة تم تسليمها الى الجهات المختصة”.

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