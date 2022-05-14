ضبط سبعة شاحنات محملة بالحنطة اثناء تهريبها خارج كربلاء

المستقلة / علي النصر الله / … اعلنت حكومة كربلاء المحلية، مساء السبت، عن ضبط سبعة شاحنات محملة بمحصول الحنطة لغرض تهريبها خارج المحافظة واعتقال السواق واثنين من التجار الموردين ، وكما وجهت بكتاب رسمي بمنع خروج مادة الحنطة من المحافظة “.

وقال محافظ كربلاء نصيف الخطابي في تصريح لــــ ( المستقلة ) إن “القوات الامنية تمكنت من ضبط عجلات تحمل مادة الحنطة تروم اخراجها وتهريبها من المحافظة “.

وحذر الخطابي كل من يقوم بعملية تهريب الحنطة واخراجها خارج المحافظة سيكون ضمن متابعة القوات الامنية ، و سيحال الى القضاء ويتم الاتخاذ بحقهم كافة الاجراءات القانونية “.

وأشار الى توجيه رسمي ” بمنع خروج مادة الحنطة من المحافظة “.

من جانبه قال مصدر حكومي في تصريح لــــ ( المستقلة ) إن ” مفارز القوات الامنية المشتركة بعد ورود معلومات استخبارية مفادها تهريب محصول الحنطة خارج كربلاء تمكنت من ضبط سبعة شاحنات محملة بمحصول الحنطة في نقاط التفتيش الخارجية ( السيطرات) “.

وأوضح إن ” سائقي الشاحنات المضبوطة اعترفوا بتحميلها من منطقة ( خضيرة ) التابعة اداريا لقضاء عين التمر 80 كم غربي كربلاء ، وتعود الشاحنات لتاجرين أحدهما من سكنة محافظة واسط والآخر كربلاء “.

وأضاف إن “القوات الامنية تمكنت من اعتقال التاجرين وإحالتهما مع سواق الشاحنات السبعة الى الجهات المختصة ، كذلك ايداع الشاحنات المحملة بمحصول الحنطة في سايلو المحافظة “، مبينا إن “المعتقلين التسعة أحيلوا الى قاضي التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم “.