ضبط اربعة موظفي لقيامهم بتزوير قيد عقار في كربلاء

المستقلة / علي النصر الله / .. اعلنت هيئة النزاهة ، عن تمكن ملاكات مكتب كربلاء للتحقيقات من ضبط أربعة موظفي ملاحظية التسجيل العقاري في قضاء الحسينية 20 كم شمالي المحافظة لقيامهم بتزوير قيد احد العقارات .

وقالت الهيئة في بيان صحافي وردت نسخة منه الى ( المستقلة ) اليوم الجمعة ، إن “العملية نفذت بمذكرة قضائية والتنسيق مع قوة سوات (SWAT ) من ضبط صورة قيد العقار وقرار تسوية للعقار .

وأوضح البيان إن “المعتقلين عرضوا على قاضي محكمة التحقيق المختصة بالنظر في قضايا النزاهة ، الذي قرر توقيفهم وفق المادة 289 من قانون العقوبات “.