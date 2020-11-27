ضبط اربعة موظفي لقيامهم بتزوير قيد عقار في كربلاء

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المستقلة / علي النصر الله / .. اعلنت هيئة النزاهة ، عن تمكن ملاكات مكتب كربلاء للتحقيقات من ضبط أربعة موظفي ملاحظية التسجيل العقاري في قضاء الحسينية 20 كم شمالي المحافظة لقيامهم بتزوير قيد احد العقارات .

وقالت الهيئة في بيان صحافي وردت نسخة منه الى ( المستقلة ) اليوم الجمعة ، إن “العملية نفذت بمذكرة قضائية  والتنسيق مع قوة سوات (SWAT ) من ضبط صورة قيد العقار وقرار تسوية للعقار  .

وأوضح البيان إن “المعتقلين عرضوا على قاضي محكمة التحقيق المختصة بالنظر في قضايا النزاهة ، الذي قرر توقيفهم وفق المادة 289 من قانون العقوبات “.

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