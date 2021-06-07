ضبط أكثر من 3 ملايين علبة دوائية مهربة ومنتهية الصلاحية

المستقلة/سرى جياد / – أكد جهاز الأمن الوطني على ضبط عدد كبير من المواد الدوائية المهربة ومنتهية الصلاحية.

وفي بيان صادر عن الجهاز تلقت المستقلة , يؤكد تمكن مفارزه وفق معلومات استخبارية دقيقة وتكثيف الجهد الميداني بالاشتراك مع مفارز وزارة الصحة وبعد استحصال الموافقات القضائية من ضبط أكثر من ثلاثة ملايين علبة دوائية مهربة ومنتهية الصلاحية،في أحد المذاخر بمنطقة المنصور ببغداد ،وقد جرى تسليم المضبوطات إلى الجهات المختصة لغرض إتلافها اصوليا كما تم تدوين اقوال المخالفين وإحالتهم إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.