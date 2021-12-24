ضابط مرور يمنع كادر قناة الرشيد من تغطية ظاهرة التجاوز على الارصفة في بابل

المستقلة/- منع ضابط مرور في بابل طاقم قناة الرشيد من تغطية ظاهرة التجاوز على ارصفة الشوارع العامة وسط محافظة بابل، صباح اليوم الجمعة.

ونقلت جمعية الدفاع عن حرية الصحافة عن مراسل القناة علي فليفل قوله “انه كان مع زميله المصور خالد وليد في تغطية خاصة لحالات استغلال الأرصفة وتجاوز المحلات التجارية على الشوارع الرئيسة في منطقة حي الاطباء وسط مدينة الحلة، وتفاجأ بقيام ضابط مرور باقتحام موقع التصوير، ومنعهم من اكمال التصوير”.
وقال فليفل انه تحدث مع الضابط، بعد ان أبرز وزميله المصور هوياتهم التعريفية، الا ان رجل المرور أصر على منعهم من التغطية، وطالبهم بمغادرة المكان، ما تسبب بعرقلة اكمالهم مهامهم.

وأدانت جمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق منع العاملين في القناة من اداء واجباتهم، مبدية استغرابها من تصرف ضابط كل مهامه حفظ النظام العام في الشوارع والتقاطعات وليس ملاحقة تغطيات الصحفيين والتضييق على الصحفيين، مشيرة الى أن ذلك يعد “انتهاكا لحرية العمل الصحفي والاعلامي المكفولة دستوريا”.

وطالبت الجمعية وزارة الداخلية ببيان موقفها من ظاهرة ارتكاب منتسبيها خروقات دستورية، ومخالفة كل المعاهدات والمواثيق الدولية الموقع عليها بشأن حماية حرية العمل الصحفي.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

5 عوامل لا غنى عنها لصحة أفضل فوق 40 عاما

اخر الاخبار

عفو خاص عن رئيسة كوريا الجنوبية السابقة لتعزيز الوحدة الوطنية

اخبار العراق

ضابط مرور يمنع كادر قناة الرشيد من تغطية ظاهرة التجاوز على الارصفة في بابل

اخر الاخبار

تامر حسني يشعل أجواء حفل “إكسبو 2020 دبي”

اخبار العراق

توقيع عقد استثماري لبناء  (2060) وحدة سكنية  متكاملة في ميسان

اخر الاخبار

تطبيق خطير جدا على هواتف أندرويد ينبغي حذفه حالا

اخر الاخبار

بطل الحب الأعمى يتورط بقضية قد تنهي مسيرته الفنية

اخر الاخبار

بطل الحب الأعمى يتورط بقضية قد تنهي مسيرته الفنية

اخر الاخبار

شاهد أول رسالة نصية قصيرة في التاريخ وما مصيرها

اخر الاخبار

شاهد أول ملكة جمال محجبة في العالم

اخر الاخبار

توقعات صادمة ومرعبة للعالم في العام 2022

اخر الاخبار

هذه المدينة تسجل درجة حرارة 43 تحت الصفر

اخر الاخبار

شاهد صورة متحور أوميكرون عن قرب

اخر الاخبار

أطعمة غير متوقعة تسبب الانتفاخ عليك تجنبها

اخر الاخبار

حظر احتفالات العام الجديد في هذه الدولة

اخر الاخبار

الخارجية الأمريكية: تدفق الأسلحة الإيرانية يطيل أمد الحرب في اليمن

اخر الاخبار

الليرة التركية ترتفع بنسبة 44% أمام الدولار