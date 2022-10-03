صيانة طريق (عمارة- بتيره- فجر) بمادة تستخدم لأول مرة في ميسان

المستقلة/- علي قاسم الكعبي/.. بدأت مديرية طرق وجسور ميسان، الاثنين، عن صيانة طريق عمارة البتيرة الفجر طريق يا حسين  الذي يسلكه الزائرون  المحليون والأجانب ” الايرانيين” الى محافظتي النجف وكربلاء.

وقال مدير طرق  وجسور ميسان يعقوب يوسف لـ(المستقلة) “إن المشروع جاء بجهود وإسناد المدير العام حسين جاسم كاظم  حيث تمت إحالة مشروع صيانة طريق عمارة- بتيرة-فجر بطول/ ٢٠ كم والمحال بعهدة شركة التفاضل للمقاولات”.

واضاف تمت المباشرة بالعمل منذ يوم الأحد،مؤكدا المباشرة بالاكساء للطبقة السطحية المحسنة بمادة( البوليمر) بعد جهود متواصلة بسبب المشاكل الفنية المتعلقة بمادة البوليمر باعتبارها مادة جديدة تم استخدامها لأول مرة في المحافظة.

واوضح أن العمل سيستمر وبوتيرة وجهد عالي، وان انجاز المشروع  سيكون باسرع وقت ممكن،  منوها الى اهمية المشروع  كون الطريق مهم واستراتيجي لأبناء المحافظة .

يذكر ان طريق البيتره فجر تسبب بعدة حوادث أدت الى وفاة العديد من أهالي العمارة وكذلك زوار إيرانيين  حيث أن الطريق يعمل باتجاهين في ممر واحد .

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