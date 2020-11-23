صوفيا فيرغارا تحتفل بمرور 5 سنوات على زواجها (فيديو وصور)

المستقلة/ منى شعلان/ شاركت النجمة العالمية صوفيا فيرغارا ، متابعيها عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات إنستغرام ، صور من حفل زفافها إحتفالا بالذكري السنوية الخامسة لزواجها ، كما نشرت صور أخرى تجمعها بزوجها وعائلتها أثناء التنزة بإحدى الحدائق العامة.

كما نشر زوجها النجمة جو مانجانيلو 43 عاما مقطع فيديو من حفل زفافهما عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات إنستغرام ، وعلق :” أحبك كثيراً”.

حيث يحظى الثنائي بحياة مميزة للغاية دوماً ما ظهرت في أي مناسبة يظهر خلالها كلاهما أو حينما تحل فيرجارا على البرامج، حيث تكشف مدى سعادتها وحبها لزوجها ، وفقاً لما جاء خلال تقرير نشره موقع الديلي ميل.

ونالت صوفيا البالغة من العمر 48 عاماً مؤخراً جائزة أفضل نجمة تلفزيونية كوميدية لعام 2020 عن دوها في المسلسل الشهير Modern Family ، بحفل توزيع جوائز “People’s Choice Awards”.

كما تصدرت الممثلة صوفيا فيرغارا نجمة مسلسل ” مودرن فاميلي ” التلفزيوني قائمة الممثلات الأعلى أجرا في العالم لسنة 2020، متخطية نجمات سينمائيات في ظل تراجع إيرادات ممثلي هوليوود جراء جائحة كوفيد-19، على ما أظهر التصنيف السنوي الذي نشرته مجلة “فوربس”.