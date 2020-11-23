صوفيا فيرغارا تحتفل بمرور 5 سنوات على زواجها (فيديو وصور)

تابع اخر الاخبار على قناة التيليجرام

المستقلة/ منى شعلان/ شاركت النجمة العالمية صوفيا فيرغارا ، متابعيها عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات إنستغرام ، صور من حفل زفافها إحتفالا بالذكري السنوية الخامسة لزواجها ، كما نشرت صور أخرى تجمعها بزوجها وعائلتها أثناء التنزة بإحدى الحدائق العامة.

كما نشر زوجها النجمة جو مانجانيلو 43 عاما مقطع فيديو من حفل زفافهما عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات إنستغرام ، وعلق :” أحبك كثيراً”.

حيث يحظى الثنائي بحياة مميزة للغاية دوماً ما ظهرت في أي مناسبة يظهر خلالها كلاهما أو حينما تحل فيرجارا على البرامج، حيث تكشف مدى سعادتها وحبها لزوجها ، وفقاً لما جاء خلال تقرير نشره موقع الديلي ميل.

ونالت صوفيا البالغة من العمر 48 عاماً مؤخراً جائزة أفضل نجمة تلفزيونية كوميدية لعام 2020 عن دوها في المسلسل الشهير Modern Family ، بحفل توزيع جوائز “People’s Choice Awards”.

كما تصدرت الممثلة صوفيا فيرغارا نجمة مسلسل ” مودرن فاميلي ” التلفزيوني قائمة الممثلات الأعلى أجرا في العالم لسنة 2020، متخطية نجمات سينمائيات في ظل تراجع إيرادات ممثلي هوليوود جراء جائحة كوفيد-19، على ما أظهر التصنيف السنوي الذي نشرته مجلة “فوربس”.

 

 

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

رياضية

ريال مدريد يتلقى نبأ مزعجا بسبب لاعبه المصاب

اخر الاخبار

العراق يسعى لأول صفقة مدفوعة مقدما للنفط الخام

اخر الاخبار

صوفيا فيرغارا تحتفل بمرور 5 سنوات على زواجها (فيديو وصور)

اخبار العراق

ثنائي منتخب العراق يقهر كورونا

اخبار العراق

نادي الديوانية يعود إلى بيته القديم

اخر الاخبار

وسائل إعلام إسرائيلية تؤكد زيارة نتنياهو للسعودية ..والرياض تنفي

رياضية

الهلال يحسم ديربي الرياض بثنائية في شباك النصر