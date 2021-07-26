صور.. هكذا احتفلت هبة مجدي بعيد زواجها الخامس

المستقلة/- منى شعلان/ احتفلت الفنانة المصرية هبة مجدى بمرور 5 أعوام على زواجها، وذلك عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات إنستغرام.

استرجعت الفنانة هبة مجدى بعض الذكريات التي مرت بها قبل زوجها وكتبت قائلة: ” النهاردة ٢٦ يوليو عيد جوازنا الخامس .. ٢٦ يوليو ٢٠١٦ اليوم اللي عمرنا ما هننساه أول يوم في السنة كانت خطوبتنا على خشبة المسرح القومي أثناء عرض مسرحية “ليلة من ألف ليلة”.

وأضافت هبة:” كملنا عروض طول السنة، ومن النجاح الشديد للمسرحية وقتها ملقيناش وقت نتجوز فيه وناخد أجازة زي كل العرسان لأننا كنا نعرض يومياً فكتبنا الكتاب وعملنا الفرح بالنهار وخلصناه بسرعة عشان نلحق نعرض المسرحية بالليل .

وأشارت هبة مجدى إلى أنه ” يوم عظيم ومميز محفور في الذاكرة كل سنة واحنا سوا عالحلوة والمرة ”.

يذكر أن هبة مجدي شاركت في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل موسى الذي دارت أحداثه في بداية أربعينيات القرن الماضي، خلال فترة احتلال الإنجليز لمصر، ومحاولتهم صد هجوم القوات الألمانية عن حدود مصر الشرقية، من خلال جمع الإنجليز للشباب المصريين لتجنيدهم في هذه الحرب.

مسلسل “موسى” بطولة كل من محمد رمضان، سمية الخشاب، عبير صبرى، رياض الخولي، سيد رجب، صبرى فواز، منذر رياحنة، هبة مجدي، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق تأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة، وإنتاج شركة سينرجى.