صور نادرة من شهر عسل الملكة إليزابيث في اليمن

المستقلة /- في عام 1954 قررت ​الملكة إليزابيث​ وزوجها ​الأمير فيليب​ السفر الى مدينة عدن في ​اليمن​ لقضاء شهر العسل.

وتفاجأ البعض من اختيار الملكة لهذه الوجهة في وقت انها كان يمكنها ان تسافر الى اي بلد آخر، ووصف هذا اليوم بـ”التاريخي” بالنسبة لمدينة عدن اليمنية وحظيت الملكة باستقبال رسمي وشعبي وقتها.

واستمتعت وقتها ملكة بريطانيا برحلتها، حتى انها قررت ان تمدد شهر العسل لمدة شهر اضافي، واشارت المعلومات الى ان جناح الملكة اليزابيث في فندق ” كريسنت” كان يطلّ على الساعة المصممة على شكل صاروخ وعلى الميناء والمناظر الطبيعية المحيطة في مدينة عدن.