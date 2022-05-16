صور مسربة تكشف مصير رونالدو مع مانشستر يونايتد

المستقلة /- أثارت صور مسربة لقميص مانشستر يونايتد للموسم الجديد، تفاؤل محبي الفريق الإنجليزي بشأن بقاء كريستيانو رونالدو في “أولد ترافورد”.

وتظهر الصور التي حظيت بتفاعل واسع على منصات التواصل الاجتماعي، رونالدو (37 عاما) مرتديا القميصين الجديدين لفريق “الشياطين الحُمر”، أحدهما أحمر والآخر أبيض، حسبما ذكرت صحيفة “ماركا” الرياضية.

وعززت الصور احتمالات بقاء الأسطورة البرتغالية في الفريق الذي عاد إليه مع بداية الموسم، بعد تكهنات بإمكانية رحيله الموسم المقبل إلى فريق آخر يشارك في دوري أبطال أوروبا.

وثارت التساؤلات بشأن مستقبل رونالدو مع مانشستر يونايتد، إثر تعثر الفريق في بلوغ دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، حيث يحتل المركز السادس حاليا في جدول الدوري الإنجليزي الممتاز وتتبقى له مباراة واحدة لن تمكنه من بلوغ المربع الذهبي.

واستطاع رونالدو أن يسجل 24 هدفا لمانشستر يونايتد، في كافة المنافسات التي خاضها مع الفريق خلال الموسم الجاري.

وقال الظهير الأيمن السابق للفريق الإنجليزي غاري نيفيل، إن مستقبل “الدون” مع النادي يتوقف على طريقة اللعب التي سيعتمدها الفريق في الموسم المقبل، تحت قيادة المدير الفني الجديد إيريك تين هاغ.

ولا يزال عقد رونالدو مع مانشستر يونايتد ممتدا لموسم آخر، لكن، حسب نيفيل، فإن “رونالدو لاعب له طموح بشأن اللعب ويريد الاستمتاع بمسيرته الرياضية، ويرغب في الفوز بكل المباريات”.

 

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