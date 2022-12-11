صور مذهلة من ناسا لجسم كوني على بعد 160 ألف سنة ضوئية

صور مذهلة من ناسا لجسم كوني على بعد 160 ألف سنة ضوئية

المستقلة/- التقط تلسكوب هابل الفضائي التابع لناسا مؤخرًا مناظر لحشد نجمي غير عادي. نشرت وكالة الفضاء الأمريكية “ناسا” صوراً على موقع “إنستغرام” حول “الكتلة الكروية”، التي تحتوي على آلاف النجوم المتلألئة من الكون.

ويقع الجسم الكوني على بعد 160 ألف سنة ضوئية. على الرغم من أن هابل التقط كلتا الصورتين، فقد تم استخدام مرشحات مختلفة لدراسة الأطوال الموجية المختلفة للضوء المنبعث من هذه الأجسام، وفقًا لبيان صحفي صادر عن وكالة ناسا.

وذكر الإصدار أيضًا أن الصورة ذات الضبابية الزرقاء تشتمل على بعض الضوء القريب من الأشعة تحت الحمراء جنبًا إلى جنب مع الضوء المرئي (ما يمكن أن تكتشفه أعيننا البشرية)، في حين أن الصورة ذات الضبابية الحمراء، تغطي الكثير نطاقاً أوسع من الأشعة فوق البنفسجية القريبة إلى بدايات طيف الأشعة تحت الحمراء. تعتبر الملاحظات فوق البنفسجية مثالية للكشف عن الضوء الصادر من النجوم الأكثر سخونة وأصغر سطوعًا، كما يظهر في هذا المنظر المضيء المرصع بالنجوم.

و ذكرت وكالة الفضاء الأمريكية أن هذه الكتلة الكروية التي يبلغ عمرها 100 مليون عام تقع في سحابة ماجلان الكبيرة وهي مجرة ​​تابعة لمجرة درب التبانة. نموذجي عن العناقيد الكروية، هو عبارة عن مجموعة كروية من النجوم المكدسة بكثافة والتي ترتبط ببعضها البعض بواسطة جاذبية متبادلة. على عكس معظم العناقيد الكروية، فإن هذه النجوم صغيرة نسبيًا.

ويفترض علماء الفيزياء الفلكية أنه عندما ولد الجيل الأول من هذه النجوم في NGC 1850، قاموا بقذف مادة مثل الغبار والغاز في الكون المحيط.

كتبت وكالة ناسا في التسمية التوضيحية “كانت كثافة العنقود النجمي الجديد عالية جدًا لدرجة أن هذه المادة لم تتمكن من الإفلات من جاذبية العنقود، مما تسبب في بقائها في مكان قريب وتشكيل جيل ثان من النجوم، مما أدى إلى زيادة كثافة هذا العنقود الكروي. باستخدام بيانات هابل لدراسة العناقيد مثل هذا، علماء الفلك قادرون على فهم تكوين النجوم بشكل أفضل”.

في عام 2021، اكتشف الباحثون وجود ثقب أسود في NGV 1850. اكتشف العلماء أيضًا العديد من النجوم الزرقاء الأكثر سطوعًا (التي تظهر على يمين الصورة الثانية) التي تحترق أكثر سخونة وتموت في سن أصغر من النجوم الحمراء. يوجد أيضًا حوالي 200 من العمالقة الحمراء، النجوم التي نفد الهيدروجين في مراكزها وتقوم بدمج الهيدروجين بعيدًا عن نواتها، مما يتسبب في تمدد الطبقات الخارجية وتبريدها وتوهجها باللون الأحمر.

يحيط بالعنقود نمط من الضبابية والغبار المنتشر والغاز المفترض أنه يأتي من انفجارات المستعر الأعظم (الهياكل الشبيهة بالحجاب الأزرق في الصورة الأولى والأخرى الحمراء في الصورة الثانية)، وفقًا لإصدار ناسا.