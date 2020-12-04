صور.. عيضة المنهالي والجمهور يحتفلون باليوم الوطني للإمارات الـ49 وسط أجواء إحترازية

المستقلة/ منى شعلان/ إحتفل “صوت الإمارات” الفنان عيضة المنهالي في عيد بلاده الوطني الـ49 وسط أجواء إحترازية وبحضور جمهور حضر خصيصاً لمشاركته الإحتفالات الوطنية لإمارة دبي، تنقل خلالها عبر مجموعة من أهم أغنياته الذي إختارها من أرشيفه الوطني والعاطفي.

كما شكر المنهالي جميع الحضور من جمهوره الذي حضر الحفل رغم الإجراءات الإحترازية للوقاية من تداعيات فيروس كورونا كوفيد-19، وقال: “رغم الإجراءات الإحترازية إلاّ أنكم أثبتوا أنكم الرقم الصعب دائماً وأبداً، شكراً من القلب لكل من حضر وشكري الكبير لمبدعتنا الفنانة شمه حمدان”، وهي التي شاركته السهرة الإحتفالية الوطنية، واضاف: “دائماً دبي سباقة في نشر الفرح والسعادة بين الجميع، واليوم رأينا الفرح والإحتفالية الرائعة مع الجمهور.

وفى سياق آخر ، طرح الفنان الإماراتي عيضة المنهالي، مؤخراً أغنية جديدة تحمل عنوان “عطني أخبارك” عبر موقع الفيديوهات “يوتيوب”.

تعاون “عيضة” في أغنية “عطني أخبارك” مع الشاعر حمدان بالكيله، والملحن أحمد عبدالله، ومن توزيع إبراهيم السويدي، ومكس ماجد صالح، وتحمل بين أبياتها تساؤل عن أخبار المحب، الذي قال في مطلعها:

يا محبي ! عطني أخبارك

أستهمك “لني”آهمّك

مسمعي بحكاك يتبارك

لا تحرمني وبغلاة أمّك

مبعده داري عن أديارك

والمشاعر كلها يمّك

ليتني…. يا سيدي يارك

لو خليصك والدي عمّك