صور.. عبد العزيز جلالي أول مغربي يحصد الذهب ب”مستر أولمبيا”

المستقلة.. مازال البطل المغربي العالمي عبد العزيز جلالي يواصل استعداداته للبطولات الاحترافية في رياضة بناء الأجسام خاصة بعد تألقه في العديد من المنافسات الدولية وتحقيقه لعشرات الميداليات مختلفة الألوان، والتي رفعت العلم المغربي وشرفت الرياضة العربية عالميا  .

ولفت جلالي الأنظار ب”مستر أولمبيا” روسيا للهواة، والتي حاز فيها ذهبيتين الأولى في وزنه، والثانية ذهبية بطل الأبطال ، التي أهلته ل”مستر أولمبيا” للمحترفين ”بلاس فيغاس” بالولايات المتحدة الأمريكية، كما جذب اهتمام الصحافة الدولية، كأول مغربي ومغاربي و كأصغر مشارك  حينها لينتقل من الهواية للاحتراف ويحصد العديد من الميداليات والألقاب بلغت 21 ميدالية 13 منها ذهبية، ويكتب اسمه ضمن كبار ومحترفي هذه الرياضة.

وبدأت رحلة جلالي مع رياضة بناء الأجسام من المدينة القديمة بمراكش، حيث انخرط ضمن إحدى الأندية المتخصصة في رياضة الأجسام، وهو لم يتجاوز 18 من عمره، حيث بدأ بعدها المشاركة في عدة منافسات محلية ووطنية، قبل أن يغادر المغرب نحو العربية السعودية وهو في عمر ال 21.

حصل على أول ميدالية ذهبية ضمن منافسات البطولة العربية للشبان، ليقرر الاستقرار في دولة قطر التي فتحت له أبواب المشاركة ضمن المنافسات الدولية.

ودشن عبد العزيز جلالي مشاركاته الدولية ببطولة العالم، قبل أن ينطلق نحو عالم التألق والنجاح في أزيد من دولة بينها: إيطاليا، إسبانيا، اليونان، هونغ كونغ، روسيا، جنوب إفريقيا، فنلندا… الخ.

اقرأ المزيد
اقتصادية

اتحاد الغرف التجارية العراقية يشارك بمعرض موصياد أكسبو في أسطنبول

اخر الاخبار

شرطة نيوزيلندا تسمح للنساء في صفوفها بارتداء الحجاب

اخبار العراق

محافظ ذي قار يعفي مدراء دوائر في قضاء سوق الشيوخ

اخبار العراق

حملة رقابية صحية لمتابعة المحلات التجارية في ميسان 

اخبار العراق

اوقاف السنة تثير الغضب والشعور بالتهميش

اخر الاخبار

الصحة العالمية تختتم فعاليات حملة التوعية في إقليم كردستان

التعليقات مغلقة.

اخر الاخبار

تقنية GBS لحماية آخر زرافة بيضاء في العالم

الاخبار

التربية النيابية تدرس مقترح قانون التعليم الاهلي والاجنبي

اخر الاخبار

سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي.. اليوم الاربعاء

اخر الاخبار

افتتاح جسر الغراف بحضور وفد من امانة مجلس الوزراء

الاخبار

محافظة بغداد : تنصيب 2500 كاميرا حديثة لمراقبة مناطق العاصمة

اخبار العراق

ترشيح ثنائي عراقي ضمن أفضل 10 لاعبين بالتوقف الدولي

الاخبار

اليونسكو تدرس 12 موقعاً مرشحاً للدخول ضمن لائحة التراث العالمي

الاخبار

الكهرباء : سيتم رفد المنظومة الوطنية بـ 750 ميغاواط من محطة بسماية

اخر الاخبار

شهيرة تكشف كواليس آخر مكالمة مع محمود ياسين

اخر الاخبار

فيديو.. “موقف مفاجئ” يجبر بسمة وهبة على مغادرة حفل مهرجان الفضائيات العربية