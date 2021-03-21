صور عالمية التقطت بكاميرات الهواتف العادية

المستقلة/- يعتقد الكثيرون أن التقاط الصور المثالية يجب أن يتم عبر استخدام أحدث أنواع الكاميرا، فيما تكشف لنا مسابقة صور الهاتف لعام 2020، عن إمكانية التقاط أروع الصور بواسطة كاميرات الهواتف فحسب، كما نشاهد الآن.

سيدة آسيا

ربما تبدو صورة تلك السيدة الآسيوية بما ترتدي من زي وإكسسوارات مميزة، بحاجة إلى كاميرا مذهلة لالتقاطها، فيما يتبين أن كاميرا الهاتف الخاص بالمصور الصيني دان ليو قد حققت الغرض المطلوب بنجاح.

بحيرة إنلي

كذلك تعد تلك الصورة المميزة التي التقطها الفنان الصيني نفسه ببحيرة إنلي في ميانمار، دليلا على إمكانية الحصول على أروع الصور باستخدام هواتفنا فحسب.

عيون العالم

هنا تنجح المصورة كويني شين في المزج بين الزي الياباني التقليدي وبين تأثير فيروس كورونا المنتشر مؤخرا، عبر صورة تكشف عن عيون البشر التي صارت تظهر وحدها خلف أقنعة الوجه.

مرح الأحصنة

تعبر المصورة أليساندرا مانزوتي من خلال تلك الصورة عن مرح تعيشه الأحصنة وسط الثلوج، في واحدة من أروع الصور التي التقطت بالأبيض والأسود.

المعمار الإسلامي

هكذا يمكن للمعمار الإسلامي أن يتصدر المشهد بمسابقات الصور العالمية، من خلال تلك اللقطة المأخوذة بعدسات كاميرا هاتف المصورة العربية البحرينية منى جمعان.

مسارات مختلفة

من المؤكد أنها إحدى أروع الصور التي ظهرت في عام 2020، فيما التقطها المصور جيف لاراسون من زاوية مذهلة تطل على شارع ستيوارت داخل بوسطن الأمريكية.

الصديقان

عودة إلى الصور المميزة التي يلتقطها المصور دان ليو، مع هذا المشهد الذي يكشف عن برودة الطقس الذي يمكنه أن يصبح أكثر دفئا بوجود صديقين معا، أحدهما من البشر والآخر من الحيوانات.

صديقان آخران

لقطة أخرى أكثر غرابة، حيث تكشف عن صديقين مختلفين تلك المرة، من عالم الحشرات الفريد، الذي نستكشف تفاصيله عبر لقطة مقربة للغاية.

رجل الجبال

واحدة من أروع الصور التي تجسد رحلة رجل يبدو صغير الحجم أمام الجبال الشاهقة، وكأنه يسير على المياه في اتجاهها.

أشجار أسفل السماء

هكذا يبدو المشهد مهيبا بامتياز رغم التقاطه بواسطة كاميرا هاتف عادية، والسر في تلك الأشجار المخيفة الظاهرة أسفل السماء الزرقاء الشاسعة.

المصدر: عمرو يحيى- موقع قل ودل