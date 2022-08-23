صور..سقوط طائرة مسيرة تحمل متفجرات في قضاء الفهود

المستقلة/-حيدر حسين المشرف/..أفاد مصدر مطلع بسقوط طائرة مسيرة تحمل مواد متفجرة داخل اراضي قضاء الفهود جنوب شرق محافظة ذي قار .

وقال المصدر ان ” الطائرة سقطت بعد نفاد الوقود منها في منطقة غير مأهولة بالسكان في منطقة العمايرة في القضاء دون ان تنفجر “.

ولفت الى ان ” الأجهزة الامنية المختصة وجدت ان الطائرة تحمل كرات معدنية ( صجم ) وكيلو غرام واحد من المتفجرات “.

ونوه الى ان ”  الشرطة تسلمت الحطام ، وفتحت تحقيقاَ بالحادث لمعرفة  مكان انطلاقها ووجهتها  “.

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