صور..سقوط طائرة مسيرة تحمل متفجرات في قضاء الفهود

المستقلة/-حيدر حسين المشرف/..أفاد مصدر مطلع بسقوط طائرة مسيرة تحمل مواد متفجرة داخل اراضي قضاء الفهود جنوب شرق محافظة ذي قار .

وقال المصدر ان ” الطائرة سقطت بعد نفاد الوقود منها في منطقة غير مأهولة بالسكان في منطقة العمايرة في القضاء دون ان تنفجر “.

ولفت الى ان ” الأجهزة الامنية المختصة وجدت ان الطائرة تحمل كرات معدنية ( صجم ) وكيلو غرام واحد من المتفجرات “.

ونوه الى ان ” الشرطة تسلمت الحطام ، وفتحت تحقيقاَ بالحادث لمعرفة مكان انطلاقها ووجهتها “.