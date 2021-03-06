صور.. زواج نيكولاس كيدج من فتاة تصغره بـ31 عاماً

المستقلة/- منى شعلان/ احتفل نجم هوليوود الشهير نيكولاس كيدج البالغ من العمر (57 عامًا) بزواجه من ريكو شيباتا والتى تبلغ من العمر (26 عامًا) بعد قصة حب جمعت بينهما واستمرت لفترة طويلة، ويبلغ فارق العمر بينهما نحو 31 عاما وتعد هذه هي الزيجة الخامسة للممثل الامريكي الشهير.

وأقيم حفل زواج نيكولاس كيدج من ريكو شيباتا فى سرية تامة بلاس فيجاس يوم 16 فبراير الماضي الموافق ميلاد والد نيكولاس كيدج، وكان من بين الحضور زوجة كيدج السابقة أليس كيم وابنهما كال البالغ من العمر 15 عاما.

وفي حفل الزفاف ظهر النجم نيكولاس كيدج وهو يرتدي بدلة سوداء من تصميم واحد من أهم دور الأزياء العالمية وهو “Tom Ford”، بينما ظهرت زوجته بالزي الياباني فارتديت “كيمونو” handmade مكون من 3 ألوان وهم الأبيض والأسود والأحمر.

و أعلن نيكولاس كيدج خطوبته علي ريكو في شهر أغسطس الماضي، وذلك بعد أن تقدم لطلب الزواج منها ، حيث التقيا الزوجان في اليابان منذ أكثر من عام.

وتزوج نيكولاس كيدج، 4 مرات فى حياته كان أولهم من الممثلة الأمريكية باتريشيا أركيت، ثم من ليزا ماري بريسلي، ولديه ولدين هما الممثل ويستون من زواجه من كريستينا فولتون، وكال إل من زواجه من أليس كيم.

وكان أخر أعمال نيكولاس كيدج فيلم الكوميدي الرعب“willy’sWonderland”،وكان يجسد دور حارس عقار.

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