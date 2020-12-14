صور.. “بعد خطوبته” جورج وسوف يوجه رسالة لنجله

المستقلة/ منى شعلان/ احتفل النجم السورى جورج وسوف ، مساء أمس ، بخطوبة نجله جورج جونيور وسوف على فتاة تدعي إيلينا سيركيس، بحضور الأهل والأصدقاء المقربين فقط نظراً لتداعيات فيروس كورونا.

ونشر وسوف ، عبر حسابها على موقع التدوينات القصيرة تويتر، صوراً من الحفل ، وعلق عليها قائلا: “ألف مبروك خطبة جورج جونيور وسوف وإلينا سركيس على الطريقة الـmoderne نظراً للأوضاع الكورونية”، إن شاء الله بتتهنوا بحياتكن وعقبال الفرحة الكبيرة حتى صير جدو يا حبيب قلبو للبابا.

وكان جورج وسوف، قد طرح مؤخرًا أحدث أغانيه “صاحي الليل”، وهي من كلمات ملاك عادل، ألحان محمد يحيى، توزيع سليمان دميان، والتي تبث على تطبيق ” أنغامي ” فيما يستعد لإطلاق الفيديو كليب الخاص بالاغنية قريباً.

جدير بالذكر أن سلطان الطرب جورج وسوف يستعد للمشاركة فى إحياء حفل غنائي ضمن حفلات رأس السنة، وذلك يوم الجمعة الموافق 25 ديسمبر المقبل، في أحد الفنادق الكبرى بإمارة دبي.