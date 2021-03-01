صور.. انهيار أسرة الفنانة أحلام الجريتلي أثناء تشييع جثمانها

المستقلة/- منى شعلان/ سيطر الحزن على الدكتور شيرين حسن زوج الفنانة المصرية الراحلة أحلام الجريتلي، ودخل في حالة من البكاء أثناء تشييع جثمانها عصر اليوم الاثنين ، كما انهارت شقيقتها ألفت الجريتلي لحظة دفن الجثمان في مقابر الأسرة.

وشهدت جنازة أحلام الجريتلي ، غياب تام للفنانين، ولم يرافق الجثمان في رحلته لمثواه الأخير، غير زوجها وشقيقها وبعض الأصدقاء والأقارب، كما اعتذر الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية عن الحضور لتواجده بنفس الوقت فى جنازة الفنان يوسف شعبان.

وفى السياق ذاته تلقت أسرة الفنانة الراحلة أحلام الجريتلي، عزاءها على المقابر ، نظرًا لظروف فيروس كورونا ، وتوفيت الجريتلي مساء أمس فى منزلها وهي الشقيقة الصغرى للممثلة إنعام الجريتلي والتي اشتهرت بالأعمال التليفزيونية والسينمائية، كما تميزت في دبلجة الرسوم المتحركة.

وكان آخر ما كتبته الفنانة أحلام الجريتلي على حسابها الشخصي بـ”فيس بوك”: “الدنيا دي غريبة يوم فرح ويوم حزن امبارح الكل بيهنينى بعيد ميلادي والنهاردة الكل بيعزيني في وفاة محمد زوج أختي المرحومة آمال ووالد وائل وريم سبحان الله، وأهي ماشية شوية حزن وشوية فرح وأخرتها متر في متر”.

وكانت نقابة المهن التمثيلية أعلنت وفاة الفنانة القديرة أحلام الجريتلى ،عن عمر يناهز 73 عاما، عبر الصفحة الرسمية للنقابة على موقع التواصل الاجتماعى “فيس بوك”: “البقاء لله تنعى نقابة المهن التمثيلية الفنانة أحلام الجريتلي، رحم الله الفقيدة وألهم أهلها وجمهورها الصبر والسلوان”.

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