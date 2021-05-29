صور.. الفنانة العراقية نجلاء فهمي تخضع لعملية جراحية 

المستقلة/- منى شعلان/ تعرضت الفنانة العراقية نجلاء فهمي إلى وعكة صحية ، لتنقل على إثرها لأحد المستشفيات، لإجراء عملية جراحية تكللت بالنجاح ، على حد قولها.

ونشرت نجلاء فهمي، صورا لها من داخل المستشفي، عبر خاصية ”الاستوري“ في حسابها على موقع ”إنستغرام“، دون الكشف عن طبيعة العملية الجراحية التي خضعت لها.

وتخرجت الفنانة العراقية نجلاء فهمي، من كلية الفنون الجميلة قسم المسرح في عام 1999 وبدأت مشوارها الفني بظهورها من خلال دراما تاريخية بعنوان القلم والمحنة للكاتب فاروق محمد وإخراج العراقي قحطان عبد الجليل ، ثم انتقلت بعدها للمسرح بنفس العام وقدمت مسرحية كلش عال عبد العال للمخرج عمران التميمي.

وخاضت تجربة تقديم البرامج من خلال برنامج ستوديو 2000 للمخرج عدنان هادي في عام 2000 على تلفزيون الشباب، الشخصية التي أوصلتها إلى الجمهور.

‏وكانت شخصية “رسلية” في مسلسل أمطار الناس ، من الشخصيات الهامة التى أوصلتها للجمهور، والعمل من تأليف صباح عطوان وإخراج عزام صالح ، ثم انتقلت فهمي للإقامة في الأردن مع عائلتها.