صور.. التفاصيل الكاملة لحفل جوائز جولدن جلوب

المستقلة/- منى شعلان/ أسدل الستار عن حفل جوائز جولدن جلوب في نسختها الـ 78 لعام 2021، التى أقيمت بشكل افتراضى، بسبب جائحة كورونا، من مدينتين مختلفتين، وقدم الحفل كل من الممثلة الكوميدية تينا فاى، من قاعة رينبو فى نيويورك، فيما شاركتها إيمي بولر، فى تقديم المرشحين من داخل فندق بيفرلى هيلتون بلوس أنجلوس.

وشهد الحفل بعد الأخطاء الفني منها انقطاع نقل خطاب أول الفائزين في الحفلة دانيال كالويا بسبب مشكلات تقنية، في دلالة على الصعوبات الفنية في زمن جائحة كورونا لهذا الحدث الافتراضي الذي أقيم في موقعين متباعدين تفصل بينهما آلاف الكيلومترات، وتوزع الفائزون فيه على مختلف أرجاء الولايات المتحدة وخارجها.

من جانبها أقرت هيلين هون نائبة رئيسة رابطة هوليوود للصحافة الأجنبية المسؤولة عن توزيع جوائز ”جولدن جلوب“ سنويا، بوجود ”جهد كبير لا يزال يتعين بذله، وفي الأسابيع الماضية، واجهت الرابطة انتقادات بسبب نقص التنوع فيها، إذ لا تضم أي شخص أسود بين أعضائها الـ87.

ووعدت رئيسة الرابطة ميهير تاتنا بضرورة ”ضمان تمثيل كل المجتمعات في صفوفنا وسننجح في ذلك“، وأعطت رابطة هوليوود للصحافة الأجنبية أول مؤشر في هذا الاتجاه، الأحد، من خلال مكافأة عدد كبير من الممثلين السود، بينهم الراحل تشادويك بوزمان وأندريا داي مرورا بدانيال كالويا.

من جانبها حصدت منصة ”نتفليكس“ العملاقة في مجال البث التدفقي عدة جوائز في حفلة ”جولدن جلوب“، بعدما حصدت ست جوائز في الفئات التلفزيونية وأربع جوائز في الفئات السينمائية، وهو أفضل أداء لها على صعيد هذه المكافآت.

وكانت المنصة تصدرت الترشيحات مع 42 ترشيحا، وكان مسلسل ”ذي كراون“ من أبرز أعمال ”نتفليكس“ الفائزة، إذ نال موسمه الرابع أربع جوائز ”جولدن جلوب”.

وفيما يلي القائمة الكاملة لجوائز جولدن جلوب 2021:

• جوائز السينما

– أفضل فيلم “دراما”:

Nomadland

– أفضل فيلم “موسيقي / كوميدي”

Borat Subsequent Moviefilm

– أفضل ممثل “دراما”

تشادويك بوسمان – Ma Rainey’s Black Bottom

– أفضل ممثلة “دراما”

آندرا داى – The United States vs. Billie Holiday

– أفضل ممثل “كوميدي / موسيقي”

ساشا بارون كوهين – Borat Subsequent Moviefilm

– أفضل ممثلة “كوميدي / موسيقي”

روزاموند بايك – I Care a Lot

– أفضل مخرج

كلوى تشاو – Nomadland

– أفضل ممثل مساعد

دانيال كالويا – Judas and the Black Messiah

– أفضل ممثلة مساعدة

جودى فوستر – The Mauritanian

– أفضل فيلم أجنبي

Minari

– أفضل سيناريو

The Trial of the Chicago 7

– أفضل أغنية أصلية

The Life Ahead

– أفضل موسيقى تصويرية

Soul

– أفضل فيلم رسوم متحركة

Soul

• جوائز التلفزيون

– أفضل مسلسل تلفزيوني “موسيقي/ كوميدي”

Schitt’s Creek

– أفضل مسلسل تلفزيوني “دراما”

The Crown

– أفضل ممثل تلفزيوني “كوميدي/ موسيقي”

جاسون ساديكس – Ted Lasso

– أفضل ممثلة تلفزيوني “كوميدي/ موسيقي”

كاثيرين أوهارا – Schitt’s Creek

– أفضل ممثل تلفزيوني “دراما”

جوش أوكونر – The Crown

– أفضل ممثلة تلفزيونية “دراما”

إيما كورين – The Crown

– أفضل ممثلة بمسلسل تلفزيوني قصير

أنيا تايلور جوى – The Queen’s Gambit

– أفضل ممثل بمسلسل تلفزيوني قصير

مارك روفالو – I Know This Much Is True

– أفضل مسلسل تلفزيوني قصير

The Queen’s Gambit

– أفضل ممثلة مساعدة

جيليان أندرسون – The Crown

– أفضل ممثل مساعد

جون بوياجا – Small Axe