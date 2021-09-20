صور أديل تحصد 2 مليون إعجاب بساعات لهذا السبب

المستقلة /- نشرت النجمة البريطانية أديل، صورتين جديدتين عبر حسابها في انستغرام، ظهرت بها بإطلالة خطفت فيهما أنظار المتابعين، حيث ارتدت فستان باللون الأبيض والأسود، مع تسريحة شعر مرفوعة.

ونالت صور أديل اعجاب المتابعين الذين انهالوا عليها بالتعليقات لجمالها وسحر إطلالتها، وحصلت على أكثر من 2 مليون ونصف المليون إعجاب، بعد ساعات من نشرها.

وتعتبر أديل مقلة بالظهور الإعلامي، على صفحاتها الخاصة على مواقع التواصل الإجتماعي، ودائماً ما تحصد ملايين الإعجاب على صورها، حيث نشرت قبل 9 أسابيع صورة عفوية لها حققت أكثر من 4 مليون إعجاب في حسابها الخاص على انستغرام.

أديل، مغنية وكاتبة أغاني إنجليزية، صدر ألبومها الأول في سنة 2008 بعنوان 19، حصدت الكثير من النجاح، وحققت شهرة واسعة.