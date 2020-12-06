صورةٌ طفلةٍ صغيرة تثير مشاعر اللبنانيين

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المستقلة.. اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي صباح اليوم الاحد، صورةً للطفلة اللبنانية “الناجية” التي فقدت والديها حسن الزنجي ونهى الحجار أمس السبت، بحادث سير مأساوي على أوتوستراد الأسد (نفق السفارة الكويتيّة في بيروت)، ونجت الطفلة ابنة العامين بأعجوبة بعد أن حمتها والدتها بجسدها”.

وفي السياق، نشرت “اليازا” على حسابها الرسمي عبر “تويتر”، هذه الصورة وأرفقتها بعنوان “صورة تدمع لها العين”، تُظهر أحد مسعفي الصليب الأحمر اللّبناني يحتضنُ طفلةً خسرت أهلها

ودعت اليازا “أهل الخير” لمساعدة ونجدة هذه الطفلة “.

كما وطالبت المجتمع بـ “مواجهة أسباب الموت على الطرقات”.

وأشار موقع “ليبانون ديبايت”، الى أن الأمين العام للصليب الأحمر اللبناني ​جورج كتانة​ أكد له صحّة الصورة المنشورة.

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