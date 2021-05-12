صواريخ غزة تصيب الشيكل الإسرائيلي

المستقلة /- تراجع الشيكل الإسرائيلي في التعاملات المسائية الثلاثاء 1.4 بالمئة متأثرا بالهجمات “غير المسبوقة” بصواريخ الفصائل الفلسطينية التي استهدفت تل أبيل.

وبلغ سعر صرف الشيكل الإسرائيلي في التعاملات المسائية 3.29 أمام الدولار، نزولا من 3.252 في بداية التعاملات صباح الأربعاء.

ونفذت فصائل فلسطينية في قطاع غزة هجمات صاروخية “غير مسبوقة”، استهدفت مدينة تل أبيب، أدت إلى مقتل إسرائيلية وإصابة العشرات في حصيلة أولية، إلى جانب أضرار مادية.

ودوت صافرات الإنذار الثلاثاء في جميع أنحاء إسرائيل، من أشدود جنوبا وصولا إلى حيفا شمالا.

وأعلنت هيئة الطيران المدني الإسرائيلي تعليق إقلاع جميع الرحلات من مطار بن غوريون الدولي في تل أبيب على خلفية القصف الصاروخي المكثف، وتم تحويل مسار كافة الطائرات إلى اليونان وقبرص، قبل أن يعاود المطار نشاطه في وقت لاحق.

 

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