صندوق النقد يرحب باجراءات الحكومة لاصلاح السياسة المالية والنقدية

المستقلة / -رحب صندوق النقد الدولي، بجهود السلطات العراقية في إجراء إصلاحات في السياسة المالية العامة والسياسة النقدية.

وأكد الصندوق في بيان تابعته المستقلة اليوم الجمعة، أن هذه الإصلاحات تكتسب أهمية بالغة في ضمان استقرار الاقتصاد العراقي.

وأوضح رئيس بعثة الصندوق المعنية بالعراق توكير ميرزوييف، وفق البيان، أن “تداعيات جائحة كوفيد-19 والهبوط الحاد في الإيرادات النفطية يخلقان مخاطر جسيمة تهدد الاستقرار الاقتصادي في العراق”.

وأضاف، أن “استمرار الإصلاحات في المرحلة المقبلة، بما في ذلك المجالات الهيكلية، سيكون له بالغ الأثر في تقوية المكاسب على المدى القصير”.

وأكد، أن “صندوق النقد الدولي على أهبة الاستعداد لدعم جهود الإصلاح التي تبذلها السلطات العراقية في هذا المنعطف المحفوف بالتحديات”.

كما رحب بيان بعثة صندوق النقد الدولي بالعراق، بموافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2021، مشيراً إلى ضرورة “إجراء إعادة معايرة حاسمة للسياسات الاقتصادية من أجل الحفاظ على استقرار الاقتصاد”.

وأوضح البيان، أن “تنفيذ إصلاحات مالية مهمة و تخفيض سعر صرف العملة تشكل خطوات بالغة الأهمية”.