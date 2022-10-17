العراق : صندوق النقد يتوقع أن يبلغ التضخم السنوي 4.5% خلال عام 2022

المستقلة/- توقع صندوق النقد الدولي أن يبلغ التضخم السنوي للعراق 4.5% خلال عام 2022، مبينا أن أعلى تضخم سنوي من بين الدول العربية سيشهده السودان .

فيما اعتبر خبير اقتصادي أن ارتفاع أسعار العقارات عامل رئيس للتضخم في العراق.

وقال الصندوق في تقرير له لشهر تشرين الاول و تابعته المستقلة، انه من المتوقع أن “يبلغ معدل التضخم السنوي في العراق في العام 2022 4.5% انخفاضا من 6.4% في 2021”.

واضاف انه من “المتوقع أن تواصل معدلات التضخم ارتفاعها في الدول العربية خلال عام 2023، على أن تكون الأعلى في السودان بمتوسط معدل تضخم سنوي يصل إلى 76.9 %، واليمن في المرتبة الثانية بمعدل 17.1%، بينما تأتي مصر في المرتبة الثالثة بمعدل 12%”، مبينا ان “لبنان لم يتم إدراجها في الجدول التي تواجه أعلى معدل تضخم في العالم”.

واشار الى ان “اقل تضخم سنوي من المتوقع ان تشهده الدول العربية هي السعودية وبمعدل يبلغ 2.2% تليه الكويت وبمعدل يبلغ 2.4 % ومن ثم الأردن بمعدل 3%”.