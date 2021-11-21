صندوق النقد : العراق سيحقق اعلى نمو اقتصادي خلال العام 2021

المستقلة/-توقع صندوق النقد الدولي، ان العراق سيحقق اعلى نمو اقتصادي بين دول الخليج العربي خلال العام 2021.

وقال الصندوق في جدولا له تابعته المستقلة, انه من “المتوقع ان يحقق العراق نموا اقتصاديا لعام 2021 اعلى من باقي دول الخليج العربي الغنية بالنفط وبواقع 3.6%”.

واضافت ان “النمو الاقتصادي لدول الخليج العربي والدول المجاورة للعراق سيشهد تفاوتا”، مبينا أنه من “المتوقع ان تشهد السعودية نموا اقتصاديا يبلغ 2.8%، وتشهد عمان نموا اقتصاديا يبلغ 2.5%، وتشهد قطر نموا اقتصاديا يبلغ 1.9%، وتشهد الكويت نموا اقتصاديا يبلغ 0.9%، وتشهد الإمارات نموا اقتصاديا يبلغ 2.2%”.

واضافت انه من المتوقع ان “تشهد الأردن نموا اقتصاديا يبلغ 2% وتشهد ايران نموا اقتصاديا يبلغ 2.5%، كما تشهد تركيا نموا اقتصاديا يبلغ 9%، مشيرة الى ان اليمن سيشهد تراجعا في نموه الاقتصادي لعام 2021 وبواقع 2-%”.

واشار الى ان “مصر ستشهد نموا اقتصاديا لعام 2021 يبلغ 3.3%، وتشهد دول المغرب العربي ارتفاعا في النمو الاقتصادي حيث من المتوقع ان تشهد تونس نموا اقتصاديا يبلغ 3% وتشهد الجزائر نموا اقتصاديا يبلغ 3.4% وتشهد المغرب نموا اقتصاديا يبلغ 5.7%”.

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