صندوق الاسكان : الكاظمي يوافق على زيادة رأس مال الصندوق الى 4 تريليونات دينار

المستقلة/- كشفَ مدير صندوق الاسكان ضياء موجد عن موافقة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي على زيادة رأس مال الصندوق الى 4 تريليونات دينار، بينما دعا مدير الصندوق المواطنين الراغبين بالتقديم على القروض بدءا من اليوم الاحد.

وقال مدير الصندوق التابع لوزارة الاعمار والاسكان والبلديات في في تصريح لصحفية “الصباح” تابعته المستقلة: ان “حكومة الكاظمي دعمت الصندوق بشكل استثنائي وكبير، من جانب ووجهت بتسهيل الإجراءات الخاصة بمنح القروض للمواطنين، وتقديم الخدمة لهم وتذليل العقبات التي يواجهونها من جانب اخر”، مشيرا الى ان “هذا الدعم يدخل ضمن جهود الحكومة في حل ازمة السكن عبر منح قروض بدون فوائد بعيداً عن الروتين”.

واضاف ان “هذا الدعم ترجم الى عدد من الاجراءات ابرزها تمديد فترة سداد القرض من 10 سنوات الى 20 سنة مع زيادة مبلغ القرض من 50 الى 75 مليون دينار، كما وافق الكاظمي على زيادة رأس مال الصندون من 1 تريليون الى 4 تريليونات دينار”، موضحا ان “هذا المبلغ الضخم سيتم اقراضه بشكل كامل، حيث سيكون بداية قوية لحل ازمة السكن، لا سيما وان قطاع السكن يحرك

من 25 قطاعا”.

واشار الى ان “الصندوق سيبدأ اطلاق قروضه اليوم الاحد، بحصص مفتوحة واعداد كبيرة تختلف عن سابقتها، كما ان وزيرة الاعمار والاسكان والبلديات نازنين محمد وسو وجهت بتسهيل الاجراءات، واوعزت الى كل دوائر الوزارة بدعم الصندوق وسرعة المخاطبات، بغية تقديم افضل الخدمات للمقترضين”، داعيا المواطنين الى “التقديم عبر الموقع الالكتروني من خلال الموبايل او الحاسبة الشخصية، وعدم اللجوء للمكاتب”.

وعن شروط القروض، اوضح مدير صندوق الاسكان، انها “تمنح للبناء او اضافة بناء ولجميع المواطنين بدون استثناء بشرط الكفيل، أما الموظفون الموطنة رواتبهم فلا يحتاجون الى كفيل”، موضحا ان “معاملة الاقتراض تتطلب سند العقار نموذج (25)، مع خريطة تثبيت الحدود بلوك كامل مختومة من قبل دائرة التسجيل العقاري بالاضافة الى اجازة بناء اصلية نافذة مع خريطة البناء بشرط ان لا تقل المساحة عن 100م ومساحة الوحدة السكنية لا تقل عن 65 م، فضلا عن تعهد دائرة الكفيل وجلب المستمسكات الشخصية له”.

ولفت الى ان “الصندوق اقرض منذ بداية العام الحالي اكثر من 13 الف قرض بمبالغ تصل الى 371 مليارا و802 مليون دينار، لا سيما ان عدد القروض الممنوحة من بداية عمل الصندوق لغاية الان وصل الى 146 الف قرض وبمبلغ يفوق 3 تريليونات و970 مليار دينار”، مشيرا الى ان “الصندوق يطمح لتوسيع قاعدة الاقراض

بشكل اكبر”.

وبشأن اليات سداد اقساط القروض من قبل المواطنين، اوضح ان “الكفيل هو الضامن الحقيقي لمبلغ القرض، ففي حال تلكؤ المقترض من سداد الاقساط لاكثر من ثلاثة اشهر، نلجأ الى الاستقطاع من راتب الكفيل”، مبينا ان “الصندوق اجل تسديد الاقساط خلال حظر كورنا لمدة 6 اشهر للراغبين وبدون اي غرامات تأخيرية”.

وبخصوص الحاجة الى “اجراء تعديلات في قانون صندوق الاسكان، ذكر موجد، ان التعديلات التي نرغب بها هي السماح لشركات الكفالة والتأمين بكفالة المواطنين، وتسهيل بعض الاجراءات”، لافتا الى ان “صندوق الاسكان جاهز حاليا لتطبيق نظام الحوكمة الالكترونية، الا ان بعض الدوائر الحكومية غير قادرة وغير مستعدة في الوقت الحاضر”.

ويذكر ان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي قد اجرى في الشهر الماضي زيارة مفاجئة إلى صندوق الإسكان، وتجوّل في أقسامه، كما اطلع على سير العمل هناك، والتقى عددا من المواطنين المراجعين واستمع إلى المشكلات التي يعانون منها .