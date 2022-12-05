صندوق الاسكان : اكثر من ترليون و400 مليار دينار حجم القروض منذ بداية العام

المستقلة/- أحصى صندوق الإسكان التابع لوزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة المبالغ المصروفة على القروض منذ بداية العام فيما أكد صرف ترليون وأكثر من 400 مليار دينار.

وذكر بيان للمكتب الإعلامي للصندوق تلقت المستقلة نسخه منه ،أن “مجموع المبالغ المصروفة منذ بداية هذا العام بلغت (1.456.378.453.000) ترليوناً واربعمائة وستة وخمسين ملياراً وثلاثمائة وثمانية وسبعين مليوناً واربعمائة وثلاثة وخمسين الف دينار”، مبيناً أن “مجموع المبالغ المصروفة بعموم المحافظات خلال شهر تشرين الثاني الماضي بلغت (153.264.700.000) مئة وثلاثة وخمسين ملياراً ومئتين واربعة وستين مليونا وسبعمائة ألف دينار”.

وأشار البيان إلى أن “عدد المعاملات المقدمة الكترونيا من قبل المقترضين على الموقع الالكتروني للصندوق منذ بداية هذا العام بلغ (34.489) معاملة”، لافتاً إلى أن “عدد المعاملات المكشوفة خلال شهر تشرين الثاني الماضي بلغ (6.842) معاملة، فيما بلغ عدد المعاملات المكشوفة خلال منذ بداية العام ولغاية شهر تشرين الثاني (65.148) معاملة”.

وأكد أن “الصندوق يطبق قرار إلغاء معاملة صحة الصدور مع الدوائر التي دخلت ضمن المشروع الوطني لإلغاء معاملة صحة الصدور ومنها دائرة التسجيل العقاري إضافة إلى الدوائر البلدية التابعة لامانة بغداد ومحافظة بغداد”، موضحاً أن “هذه الخطوة تهدف الى التخفيف عن كاهل المواطن”.

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