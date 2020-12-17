صندوق الإسكان يباشر تطبيق نظام الجباية الالكترونية لمقترضيه

المستقلة/ – باشرَ صندوق الإسكان تطبيق نظام الجباية الالكترونية لمقترضيه، والذي يتيح لهم تسديد اقساطهم ‏الكترونيا عن طريق البطاقة الإلكترونية (ماستر كارد).

واوضح مصدر مسؤول في الصندوق التابع لوزارة الاعمار والاسكان والبلديات العامة في تصريح لصحيفة”الصباح” تابعته المستقلة، ان تطبيق نظام الجباية، يأتي ضمن برامج الصندوق لتعميم النظام الالكتروني بجميع معاملاته واجراءاته، مبينا ان التطبيق يعمل على أجهزة ‏(الاندورويد) وتطبيق شركة العرب للدفع الإلكتروني التي تعاقد معها الصندوق لهذا الغرض فضلا عن المنافذ المنتشرة ‏في بغداد وعموم المحافظات، منبها على أن عملية التسديد اخذت بعين الاعتبار ان هناك مقترضين موظفين لديهم بطاقات (ماستر كارد) وكذلك شريحة غير الموظفين الذين ليست لديهم هذه البطاقات.

وأوضح ان عملية التسديد ميسرة وتوفر للمقترضين الجهد ‏والوقت والكلفة الاضافية عند مراجعة مقر وفروع الصندوق في المحافظات، داعيا ‏المواطنين الى الإسهام بانجاح هذا المشروع الوطني لمواكبة ‏التطور التكنولوجي في استخدام الوسائل الحديثة في التعاملات النقدية والاستغناء ‏عن التداول الورقي للنقد، لاسيما ان الصندوق تمكن قبل ذلك من ادخال التعامل التقني بعملية تقديم القروض وطلبات التقديم للكشوفات وصولا الى التعميم الامثل لتجربة الحوكمة الالكترونية.