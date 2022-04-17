صناعة كربلاء توقع مذكرة تفاهم صناعية مع جمعية فرنسية

المستقلة / علي النصر الله / .. أعلنت غرفة صناعة كربلاء ، عن توقيع اتفاقية في المجال الصناعي وتشجيع الاستثمار في المحافظة مع جمعية أرباب العمل الفرنسية .

وقال ممثل الغرفة حميد جواد الياسين في تصريح لــــ ( المستقلة ) اليوم الاحد ، وقعنا “مذكرة التفاهم الصناعية مع ممثل الجمعية كريستيان جورج مارشال ، والوفد المرافق له الدكتور عدي مهدي والدكتور فراس الخفاجي “.

وأوضح إن “المذكرة تتضمن التعاون المشترك بين الجانبين في مختلف المجالات الصناعية ، بهدف الاستفادة من خبرات العاملين بالقطاع الصناعي بفرنسا ، وتشجيع الشراكة بقطاع الاستثمار بالمحافظة ” .

من جانبه قال محافظ كربلاء نصيف الخطابي خلال لقائه وفد الجمعية الفرنسية ، على ضرورة تقديم كافة التسهيلات للمستثمرين الأجانب والاستفادة من الخبرات الأجنبية لدعم وتطوير القطاع الصناعي “.

الى ذلك قال ممثل جمعية أرباب العمل الفرنسية كريستيان جورج مارشال ، إن ” توقيع مذكرة التفاهم الصناعية مع غرفة صناعة كربلاء ، ستسهم إسهاما فاعلا بفتح آفاق تعاون جديدة بين الجانبين وفي مجالات صناعية متعددة والنهوض بالصناعات الوطنية العراقية “.