صناعة كربلاء تشهد تقدما واضحا

المستقلة / علي النصر الله / .. أكد رئيس غرفة صناعة كربلاء كاظم الياسين ، مساء الاربعاء، إن الصناعة في المحافظة تشهد تقدما واضحا ، وكما إن الغرفة تسعى جاهدة وبشكل دؤوب من أجل النهوض بالقطاع الصناعي الخاص ودعم وتطوير الصناعة الوطنية .

وقال الياسين في تصريح لــــ ( المستقلة ) على هامش لقائه النائبة الفائزة عن المنتج الوطني في المحافظة ابتسام الهلالي إن “الكثير من المشاريع الصناعية تم تطويرها في المحافظة ، والغرفة لها الدور الكبير في ذلك “.

ودعا رئيس “غرفة صناعة كربلاء الفائزين لمجلس النواب في كربلاء تقديم المساعدة ونقل تلك المشاكل إلى مجلس النواب مستقبلا “.