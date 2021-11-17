صناعة كربلاء تشهد تقدما واضحا

المستقلة / علي النصر الله / .. أكد رئيس غرفة صناعة كربلاء كاظم الياسين ، مساء الاربعاء، إن الصناعة في المحافظة  تشهد تقدما واضحا ، وكما إن الغرفة تسعى جاهدة وبشكل دؤوب  من أجل النهوض بالقطاع الصناعي الخاص ودعم وتطوير الصناعة الوطنية .

وقال الياسين في تصريح لــــ ( المستقلة ) على هامش لقائه النائبة الفائزة عن المنتج الوطني في المحافظة ابتسام الهلالي  إن “الكثير من المشاريع الصناعية تم تطويرها في المحافظة ، والغرفة لها الدور الكبير في ذلك “.

ودعا رئيس “غرفة صناعة كربلاء الفائزين لمجلس النواب في كربلاء  تقديم المساعدة ونقل تلك المشاكل إلى مجلس النواب مستقبلا “.

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