صناعة كربلاء: ارتفاع سعر الدولار أثر بشكل مباشر على زيادة كلف الإنتاج

المستقلة / علي النصر الله / .. أكد رئيس غرفة صناعة كربلاء كاظم الياسين ، مساء الاثنين ، إن ارتفاع سعر صرف الدولار أثر بشكل مباشر على زيادة كلف الإنتاج ، وكذلك أنعكس سلبا على حماية المنتج الوطني ، وكما أثقل كاهل الصناعي والمستهلك على حد سواء .

وقال الياسين في تصريح لـــــ ( المستقلة ) لو “كانت الحكومة جادة بتخفيض سعر صرف الدولار لشملت الصناعيين الحاصلين على إجازة التنمية ، وهوية اتحاد الصناعات العراقي بحصة شهرية من بيع الدولار الأمريكي ، وهم أولى بكثير من باقي الجهات المستفيدة من هذه العملية “.

ودعا “الحكومة العراقية شمول شريحة الصناعيين بالحصة الشهرية لبيع الدولار في المصارف، لغرض كبح جماح الارتفاع بأسعار الدولار “.

وشدد على ” ضرورة دعم القطاع الصناعي الذي يعاني التهميش والأقصاء وحالة اللامبالاة من المعنيين بالحكومة ومنذ سنوات طويلة “.