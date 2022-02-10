صلاح يقود ليفربول ضد ليستر سيتي بالبريميرليج في أول ظهور بعد أمم أفريقيا

صلاح يقود ليفربول ضد ليستر سيتي بالبريميرليج في أول ظهور بعد أمم أفريقيا

المستقلة/- يستضيف ليفربول المحترف ضمن صفوفه الدولى المصري محمد صلاح، نظيره ليستر سيتى مساء اليوم الخميس فى إطار الجولة 24 من منافسات الدوري الإنجليزى بريمرليج للموسم الكروى الحالي 2021.

ويحتضن ملعب الأنفيلد مواجهة ليفربول ضد ليستر سيتي في مساء اليوم الخميس.

ويحتل ليفربول وصافة الدورى الانجليزي والمركز الثاني برصيد 48 نقطة جمعها من 22 مباراة وبفارق 9 نقاط عن المتصدر مانشستر سيتي 57 نقطة، فيما يقبع ليستر سيتي في المركز العاشر في جدول الترتيب برصيد 26 نقطة.

وسيقود الملك المصري محمد صلاح فريقه في مباراة اليوم بعد مشاركته في التدريبات، بملعب الريدز حيث يستهدف النجم المصري العودة الفورية إلى مباريات الدوري الإنجليزي بعد المشاركة مع المنتخب الوطنى في كأس الأمم الافريقية والتي حصل فيها المنتخب المصرى على المركز الثانى، بعدما خسر المباراة النهائية أمام السنغال بضربات الترجيح.

ويطمح ليفربول في الفوز وخطف نقاط المباراة الثلاثة مستفيدا من عاملى الأرض والجمهور ولمطاردة مانشستر سيتي في الصدارة والمنافسة على لقب الدوري الانجليزي للموسم الحالى أملا في تعثر منافسه السيتي.

بينما يطمع فريق ليستر سيتي في الفوز أو التعادل على أقل تقدير للتقدم إلى المراكز الامامية في جدول الترتيب والمراكز الستة الاولى أملا في خطف مقعد أوروبى في البطولات المختلفة الموسم المقبل.

وخضع صلاح لبعض التدريبات الخفيفة في مركز ليفربول، كما تم خضوعه لبعض الاختبارات البدنية ليتمكن من العودة إلى ليفربول بسرعة.

ويلعب ليفربول 8 مباريات متتالية بداية من 13 فى الشهر الحالي ولمدة شهر فى فترة قصيرة، وتابعت، إن ليفربول سيلعب 5 مباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال تلك الفترة أيام 13 و19 و26 فبراير و5 و12 مارس ضد فرق بيرنلي ونوريتش سيتي وأرسنال ووست هام يونايتد وبرايتون على الترتيب.

كما سيلعب ليفربول مباريات الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا ضد إنتر ميلان الإيطالي يومي 16 فبراير و8 مارس، بالإضافة إلى نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة ضد تشيلسي في 27 من الشهر الجاري.

بدوره أكد الألمانى يورجن كلوب، المدير الفنى لنادى ليفربول، عن إمكانية مشاركة الدولى محمد صلاح مع فريقه الريدز فى مباراته أمام ليستر سيتى، الخميس وذلك بعد أربعة أيام فقط من نهائي كأس الأمم الأفريقية.

وقال كلوب في تصريحات لموقع LiverpoolFC.com : “لقد عاد مو الآن ، لقد تحدثت معه بالفعل، إنه يتطلع إلى كل الأشياء القادمة هنا الآن، لقد تحدثت معه وكان أول شيء أخبرني به مو، كان: “أنا جاهز”.

وواصل كلوب حديثه عن صلاح:”إنه لاعب متمرس ، إنه وحش جسدي ، لكي نكون صادقين ، لذلك علينا أن نرى، من الواضح أنه سيكون لديه جلسة تعافي صغيرة وسنرى كيف يشعر ومن هناك نذهب”.

وأكد كلوب عودة محمد صلاح لمركز تدريبات ليفربول (أكسا) واللاعب قد يشارك أمام ليستر سيتي.

كما أكد كلوب عودة جوميز والكس تشرمبين إلى التدريبات مع عدم وجود أي إصابات جديدة قبل مواجهة ليستر سيتي