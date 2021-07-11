صلاح الدين تنفذ حزمة من مشاريع صندوق اعادة الاعمار في المحافظة

صلاح الدين تنفذ حزمة من مشاريع صندوق اعادة الاعمار في المحافظة

المستقلة/- تبدأ حكومة صلاح الدين المحلية خلال الاسبوع المقبل، تنفيذ حزمة من مشاريع صندوق اعادة الاعمار في المحافظة وبتخصيصات عدتها الاعلى منذ تحريرها.

في غضون ذلك، انجزت محافظة كركوك مشروع كورنيش الحويجة الترفيهي، ضمن جهود اعادة اعمار المناطق المتضررة من الارهاب.

وقال رئيس صندوق اعادة الاعمار في العراق محمد العاني في تصريح لصحفية”الصباح” تابعته المستقلة: إن “التعاون المشترك مع الحكومة المحلية، اثمر عن حزمة مشاريع ستنفذ بجميع اقضية ونواحي صلا ح الدين”.

واشار الى ان “تخصيصات العام الحالي، هي الاعلى مقارنة بالموازنات السابقة”، مؤكدا “استمرار حاجة المحافظات المتضررة جراء الارهاب، الى مبالغ كبيرة لاعمارها”، معربا عن امله بأن “تسهم الخطة الاتحادية والمساعدات والقروض والمنح التي اعطيت للصندوق، بتغطية اغلب المشاريع التي تحتاجها المحافظات المتضررة من الارهاب، لاسيما ان اغلبها تخص البنى التحتية”.

من جانبه ذكر محافظ صلاح الدين عمار الجبر ان المشاريع التي سيتم البدء بتنفيذها خلال الاسبوع المقبل، جميعها ذات اهمية واولولية وتقدم خدمة مباشرة للمواطن، وكذلك مشاريع المحافظة فقسم منها خدمي والاخر للتطوير والاعمار فيها مؤكدا انه “سيتم الاعلان عن وجبة ثانية من المشاريع حال الانتهاء من انجاز الوجبة الاولى”، عادا تخصيصات صندوق إعادة الاعمار الى المحافظة “هي الاعلى منذ تحريرها”.

الى كركوك، اعلنت المحافظة انجاز مشروع كورنيش الحويجة الترفيهي، ضمن جهود اعادة اعمار المناطق المتضررة من الارهاب، بحسب ما ذكره المتحدث باسمها مروان العاني.

واضاف لـ”الصباح”: انه “تمت المصادقة على مشاريع المحافظة ضمن تخصيصات صندوق اعمار المناطق المتضررة”، منوها بان “المشاريع تشمل قطاعي الصحة والتعليم اضافة الى قطاعات خدمية اخرى بقيمة 25 مليار دينار”، مؤكدا “المباشرة بها قريبا لتحقيق جو آمن ومستقر للأسر العائدين لها”.

وبين العاني أن “مشروع تأهيل كورنيش الحويجة، تضمن تحويله الى متنزه ومكان ترفيهي لراحة الاهالي ومتنفسا رحبا لهم ولأطفالهم قرب قناة الري وسط القضاء، كما تم في الشأن ذاته المباشرة بمشروع تبطين قناة الري الاروائية”.