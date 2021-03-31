صلاح الدين : القبض على 10 متهمين بجرائم جنائية مختلفة

المستقلة /- ألقت القوات الامنية في محافظة صلاح الدين، القبض على (١٠) متهمين بجرائم جنائية مختلفة.

وذكرت وزارة الداخلية في بيان، تلقت المستقلة نسخة منه، اليوم الاربعاء، ان “مفارز مديرية شرطة محافظة صلاح الدين والمنشآت شرعت بحملة تفتيش واسعة لتنفيذ اوامر القبض الصادرة بحق مطلوبين للقضاء بجرائم مختلفة”.

وبينت الوزارة ان “الحملة أسفرت عن القبض على (١٠) متهمين بمواد قانونية مختلفة بينهم متهم وفق المادة ٤ ارهاب في عموم اقضية المحافظة”.

فيما تمكنت المفارز بحسب البيان “أثناء التفتيش من العثور على ١٠ قنابر هاون عيار ١٢٠ ملم، و١٥٠ مسطرة تفجير في منطقة الشيحة، تم رفعها وتفجيرها من قبل خبير المتفجرات دون حادث يذكر”.