صفاء هادي يستعد للمشاركة في الدورة الرباعية

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(المستقلة) أكد صفاء هادي، المحترف في صفوف كريليا الروسي، جاهزيته للمشاركة مع منتخب العراق في الدورة الرباعية الودية، التي يشارك فيها “أسود الرافدين” الشهر المقبل.

وقال هادي في تصريح للصحفي ماهر حسان: “انتهت أيام الاصابة وحاليا أدخل في برنامج تدريبي مكثف بإشراف مباشر من قبل الجهاز الفني لفريقي”.

وأضاف: “الدوري الروسي سيتوقف بسبب انخفاض درجات الحرارة، على أن نخوض معسكرا تدريبا في أنطاليا مطلع العام المقبل”.

وواصل: “خلال الأيام المقبلة ساكون بأتم الجاهزية البدنية استعدادا للانضمام إلى المنتخب الوطني خلال منافسات البطولة الرباعية في دبي”.

وأتم: “سبق أن قررت الاستمرار مع كريليا الذي ينافس حاليا للعودة الى الدوري الروسي الممتاز، ولن اتراجع عن تحقيق طموحي في الوصول إلى الدوريات الأوربية الكبرى”.

 

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