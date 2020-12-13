صعود مفاجئ للدولار مقابل الدينار بالاسواق العراقية

المستقلة /… قفزت أسعار صرف الدولار في اسواق بغداد لمستويات عالية مساء اليوم الاحد .

فيما سجلت بورصة الكفاح المركزية في بغداد سجلت 127800 دينار عراقي مقابل 100 دولار امريكي، وسجلت بورصة الحارثية ببغداد 127850 دينارا مقابل 100 دولار.

وكانت بورصة الكفاح المركزية في بغداد سجلت صباح هذا اليوم 126900 دينار عراقي مقابل 100 دولار امريكي.

فيما أرتفعت اسعار البيع والشراء في محلات الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد حيث بلغ سعر البيع 128250 دينارعراقي، بينما بلغت اسعار الشراء 127250 دينارا لكل 100 دولار امريكي. (النهاية)