صعود شبه جماعي لبورصات الخليج

المستقلة /- أنهت بورصات الخليج آخر جلسات الأسبوع على هبوط جماعي، بدعم من ارتفاع أسعار النفط، باستثناء بورصة مسقط.

وتصدرت بورصة قطر مكاسب الأسواق الخليجية، لليوم الثاني على التوالي، بعد موافقة الحكومة القطرية على تملك الأجانب 100 بالمئة من أسهم الشركات المدرجة.

وبحلول الساعة 14:11 بتوقيت غرينتش كانت عقود خام برنت القياسي تسليم يونيو/حزيران القادم، تتداول عند 66.64 دولارا للبرميل، بزيادة ستة سنتات أو بنسبة 0.09 بالمئة.

وزادت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم مايو/أيار القادم، سنتا واحدا أو بنسبة 0.02 بالمئة، إلى 63.16 دولارا للبرميل.

وقفز مؤشر البورصة القطرية مرتفعا بنسبة 2.77 بالمئة إلى 10890 نقطة، بعد أن وافقت الحكومة القطرية، الأربعاء، على تملك الأجانب بنسبة 100 بالمئة من أسهم الشركات المدرجة.

وسجلت البنوك مكاسب قوية بقيادة بنكي قطر التجاري وقطر الإسلامي، مرتفعين 10 بالمئة و8.33 بالمئة على الترتيب، وزاد سهم صناعات قطر بنسبة 1.59 بالمئة.

وصعد مؤشر السوق السعودية بنسبة 1.42 بالمئة إلى 9988 نقطة، مدعوما أيضا باستمرار مكاسب أسهم البنوك، بقيادة الأهلي التجاري والسعودي الفرنسي والراجحي، التي زادت 3.59 بالمئة و2.9 بالمئة و2.61 بالمئة على الترتيب.

وفي الإمارات، صعد مؤشر بورصة دبي بنسبة 2.45 بالمئة إلى 2633 نقطة، مدعوما خصوصا بمكاسب الأسهم العقارية، بقيادة “إعمار” ووحدتيها “إعمار للتطوير” و”إعمار مولز”، بمكاسب تراوحت بين 4.5 بالمئة و6 بالمئة، فيما زاد سهم بنك الإمارات دبي الوطني بنسبة 2.14 بالمئة.

وارتفع مؤشر سوق أبوظبي بنسبة 1.53 بالمئة إلى 6131.69 نقطة، وزاد سهم بنك أبوظبي الأول بنسبة 2.1 بالمئة ودانة غاز بنسبة 1.61 بالمئة، والدار العقارية بنسبة 1.11 بالمئة.

وزاد المؤشر الأول في سوق الكويت بنسبة 0.21 بالمئة إلى 6530 نقطة، وكان أبرز الأسهم الرابحة سهم شركة عقار مرتفعًا بنسبة 9.92 بالمئة، وبنك الكويت الوطني بنسبة 0.48 بالمئة.

وسجل مؤشر البحرين ارتفاعا طفيفا بنسبة 0.19 بالمئة إلى 1475.48 نقطة، وكان أبرز الأسهم الرابحة “زين البحرين” للاتصالات والبنك الأهلي المتحد، مرتفعين بنسبة 0.93 بالمئة و0.71 بالمئة على الترتيب.

وانفرد مؤشر بورصة مسقط بالخسائر، مسجلا انخفاضا طفيفا بنسبة 0.17 بالمئة وأغلق على 3707.92 نقاط، وقاد الخسائر سهما الأنوار للاستثمار ومنتجات الألمنيوم، منخفضين بنسبة 9.28 بالمئة و7.5 بالمئة.