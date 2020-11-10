صعود البورصات العربية في منتصف تعاملات الأسبوع

المستقلة/ أمل نبيل/ .. أنهت مؤشرات البورصات العربية تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء،منتصف تعاملات الأسبوع على ارتفاع جماعي لمؤشراتها.

الكويت

أغلقت بورصة الكويت تعاملات اليوم على ارتفاع مؤشر السوق العام 41.11

نقطة ليبلغ مستوى 5605.5 نقطة بنسبة صعود بلغت 74ر0 %.

وتم التداول على 275.06 مليون سهم تمت عبر 15718 صفقة نقدية بقيمة 76.04 مليون دينار كويتي.

قطر

اختتمت بورصة قطر تعاملات اليوم الثلاثاء على ارتفاع،

وسجل المؤشر العام نمواً نسبته 0.37% ليصل إلى النقطة 10131.85،

وارتفعت السيولة عند 1.04 مليار ريال، بعد التداول عل 591.39 مليون سهم.

البحرين

ارتفع المؤشر العام لبورصة البحرين في نهاية تداولات اليوم الثلاثاء، وصعد المؤشر بنسبة 0.42٪ ليبلغ مستوى 1451.47 نقطة.

وشهدت البورصة تداول 4.99 مليون سهم، بقيمة 820.01 ألف دينار بحريني .

عمان

ارتفع المؤشر العام لسوق مسقط بنهاية تعاملات اليوم الثلاثاء، بنسبة 0.82 ٪، بإقفاله عند مستوى 3576.76 نقطة

وتراجع حجم التداولات اليوم إلى 6.89 مليون سهم،، وتراجعت قيمة التداولات إلى 815.47 ألف ريال.