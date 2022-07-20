صعقة ! باريس سان جيرمان عرض نيمار على مانشستر سيتي

المستقلة /- كشفت صحيفة “لوباريزيان” الفرنسية، أن نادي باريس سان جيرمان بطل الدوري الفرنسي لكرة القدم، عرض نجمه البرازيلي نيمار على مانشستر سيتي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ويرتبط نيمار (30 عاما) بعقد مع باريس سان جيرمان حتى صيف 2027، وانتقل البرازيلي إلى صفوف النادي الفرنسي صيف 2017 قادما من برشلونة، مقابل 222 مليون يورو، ليصبح أغلى لاعب في العالم.

وأوضحت صحيفة “لوباريزيان”، في تقرير لها، أن نادي باريس سان جيرمان استهدف من هذا العرض الحصول على خدمات البرتغالي برناردو سيلفا لاعب مانشستر سيتي في صفقة مبادلة مع نيمار، لكن إدارة السيتي لم ترد على هذا المقترح

وكانت محطة “مونت كارلو” الإذاعية الفرنسية، ذكرت هذا الشهر أن نيمار شعر بالاستياء بسبب عدم حسم القطري ناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان لمستقبل اللاعب مع النادي الفرنسي خلال الصيف الحالي، وذلك خلال حواراته الصحفية الأخيرة.

شعور نيمار بالاستياء دفع زميله السابق في الفريق الباريسي مواطنه تياغو سيلفا مدافع تشيلسي الحالي، إلى مطالبة اللاعب بترك باريس سان جيرمان والانتقال إلى “البلوز”، خاصة وأن إدارة النادي الفرنسي ترى أن الدولي البرازيلي لم يقدم الكثير، ورحيله قد يكون مفيدا للفريق.

وشارك نيمار 92 مباراة بقميص باريس سان جيرمان، منذ انضمامه إلى صفوفه في عام 2017، وسجل خلالها 69 هدفا، وفاز بأربعة ألقاب في الدوري الفرنسي، لكنه فشل في قيادة الفريق للتتويج بدوري أبطال أوروبا، وهو أمر دفع إدارة النادي لبحث التخلص منه هذا الصيف.